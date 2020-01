Solskjær þakkaði markverði Tranmere fyrir að kveikja í sínu liði

Markvörður Tranmere hefði betur sleppt því að tala niður til Manchester United í aðdraganda bikarleiksins um helgina.



Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, sá sína menn skora fimm mörk í fyrri hálfleik og vinna 6-0 sigur á Tranmere í ensku bikarkeppninni í gær. Þetta var í fyrsta sinn síðan Solskjær var sjálfur leikmaður liðsins að Manchester United skorar svona mörg mörk fyrir hálfleik.



Eftir leikinn þakkaði norski stjórinn markverði Tranmere fyrir að kveikja í sínu mönnum fyrir leikinn.





