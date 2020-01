Manchester City er komið í úrslit enska deildarbikarsins þar sem þeir eiga titil að verja þrátt fyrir tap gegn grönnunum í Manchester United í kvöld.



Eina mark leiksins skoraði Serbinn Nemanja Matic og tryggði United 1-0 sigur en City hafði unnið fyrri leikinn 3-1. Þeir fóru því áfram samanlagt 3-2.





