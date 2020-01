Það var létt yfir Jürgen Klopp, stjóra Liverpool, á blaðamannafundi Liverpool í dag fyrir stórleikinn gegn Tottenham.



Liverpool ferðast til Lundúna og mætir Tottenham á morgun, laugardag, en flautað verður til leiks klukkan 17.30.



Sá þýski fékk spurningu í dag um hvort að hann eða Mourinho hafi verið betri leikmenn þegar þeir voru að spila.



„Ég veit ekki hvað. Ég veit ekki hvað hann spilaði. Hann var markvörður.. Jose var markvörður,“ sagði sá þýski staðráðinn og hélt áfram.



„Veit einhver hvaða stöðu Jose Mourinho spilaði? Það er ekki við mig að sakast ef þið vitið þetta ekki. Það er ekki hægt að segja: Klopp hafði enga hugmynd.“





Jürgen Klopp was determined to find out what position Jose Mourinho played. pic.twitter.com/tm2CsJmsjZ