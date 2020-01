A-landslið karla í fótbolta er komið til Bandaríkjanna, nánar tiltekið Los Angeles, þar sem liðið mun æfa og spila næstu vikuna.



Ekki er um alþjóðlega landsleikjadaga að ræða svo ekki eru allar stjörnur íslenska liðsins með í förinni en þó eru einhverjir lykilmenn.



Kári Árnason, Hannes Þór Halldórsson og Kolbeinn Sigþórsson eru á meðal þeirra sem eru í hópnum en hópinn í heild sinni má sjá hér.





Players arriving for first training session of USA 2020 camp. We play @CanadaSoccerEN on Wednesday. #fyririsland pic.twitter.com/X11gtDrp87