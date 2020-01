Bein útsending: Fær Hildur Guðna tilnefningu til Óskars?

Í dag mun akademía Óskarsins greina frá tilnefningum fyrir aðalkvöldið sem verður í Los Angeles 9. febrúar.



Þrjár íslenskar konur gætu fengið tilnefningu og eru það þær Hildur Guðnadóttir, Fríða Aradóttir og Heba Þórisdóttir.



Hildur Guðnadóttir gæti fengið tilnefninu fyrir tónlist sína í kvikmyndinni um Jókerinn.

Fríða Aradóttir gæti fengið tilnefningu fyrir störf sín sem yfirmaður hárgreiðsludeildarinnar við gerð kvikmyndarinnar Little Women sem Greta Gerwig leikstýrði og skrifaði handritið sem byggt er á skáldsögu Louisa May Alcott.

Og Heba Þórisdóttir gæti fengið tilnefningu en hún fór fyrir förðunarteyminu í kvikmynd Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood.

Hildur Guðnadóttir vann Golden Globe verðlaun fyrir tónlistina í Jókernum og þykir því mjög líklegt að hún fái tilnefningu til Óskars.

Klukkan 13:18 hefst bein útsending þegar tilnefningarnar verða tilkynntar og er hægt að sjá hana hér að neðan.