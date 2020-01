Leeds hefur verið að gera góða hluti í ensku B-deildinni og vonast fjölmargir stuðningsmenn liðsins að nú sé biðið á enda; að liðið komist í deild þeirra bestu á nýjan leik.



Leeds er þrátt fyrir tap helgarinnar gegn Sheffield Wednesday í 2. sæti deildarinnar með 53 stig, stigi á eftir toppliði WBA, og sex stigum á undan Brentford sem er í öðru sætinu.



Tvö efstu liðin fara beint upp um deild en lið þrjú til sex í umspilið fræga en Leeds gæti verið að eignast landsliðsmann á nýjan leik.



Gareth Southgate, þjálfari enska landsliðsins, var nefnilega mættur á Elland Road um helgina þar sem hann sá leik Leeds gegn Sheffield Wednesday.



Talið er að Southgate hafi verið að fylgjast með miðjumanni Leeds, Kalvin Phillips, og vilji sjá hann í æfingaleikjunum enska landsliðsins í mars.





England boss Gareth Southgate considering calling up Leeds star Kalvin Phillips for March friendlies after watching midfielder in clash with Sheffield Wednesday https://t.co/C6fO0qfSjj