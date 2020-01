Kane gæti misst af EM í sumar

Harry Kane gæti misst af Evrópumótinu næsta sumar ef marka má Jose Mourinho, stjóra Tottenham.



Kane gekkst undir aðgerð á læri á laugardaginn eftir að hafa tognað illa gegn Southampton á nýársdag.



Tottenham hafði reiknað að hann myndi byrja að æfa í apríl en Mourinho hefur verið reglulega spurður um nákvæma stöðu á enska fyrirliðanum.



„Fréttirnar eru engar um Harry og ef þið spyrjið mig í hvert skipti sem ég kem hingað þá verður svarið það sama,“ sagði Mourinho.





