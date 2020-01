Rashford gat ekki hlaupið aðeins nokkrum dögum fyrir leikinn á móti Liverpool

Marcus Rashford entist bara í sextán mínútur eftir að hafa komið inn á sem varamaður í bikarsigrinum á Úlfunum í gær eftir að knattspyrnustjórinn Ole Gunnar Solskjær tók áhættu sem sprakk í andlitið á norska knattspyrnustjóranum.



Hinn 22 ára gamli Marcus Rashford fór af velli vegna bakmeiðsla og nú er mikil óvissa með þátttöku hans í stórleiknum á móti Liverpool um helgina.



Ole Gunnar Solskjær sagði eftir leik að leikmaðurinn sinn hafi „ekki getað hlaupið“ og það eru ekki góðar fréttir fyrir framherja. Marcus Rashford hefur skorað 22 mörk fyrir United og enska landsliðið á tímabilinu.



„Við munum skoða hann vel á næstu dögum og verðum síðan bara að sjá til með sunnudaginn,“ sagði Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United eftir leikinn.





