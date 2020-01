Leeds tapaði 1-0 gegn QPR er liðin mættust í hádegisleiknum í ensku B-deildinni.



Fyrsta og eina mark leiksins kom á 20. mínútu er Nahki Wells skoraði eftir darraðadans í vítateig Leeds eftir aukaspyrnu.



Ekki skánaði ástandið fyrir Leeds á 88. mínútu er Kalvin Phillips fékk beint rautt spjald. Lokatölur 1-0.





FULL TIME: The referee brings the game to a close, and Nahki Wells' first half goal gives the hosts a 1-0 win