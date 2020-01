Massimiliano Allegri, fyrrum stjóri Juventus, hefur mikinn áhuga á stjórastarfinu hjá Manchester United.



Þessi 52 ára gamli stjóri hefur verið án starfs síðar í sumar er hann hætti með Juventus í sumar en þá vann hann sinn fimmta deildartitil í röð.



Daily Mail greinir frá því að Allegri hafi ekki viljað taka störf sem honum hafi boðast því hann hafi mikinn áhuga á því að taka við Manchester United.





