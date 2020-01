Liverpool gerði á dögunum risa samning við íþróttavöruframleiðandann Nike og skiptir því úr New Balance í Nike frá og með næstu leiktíð.



Talið er að Evrópumeistararnir muni fá um 30 milljónir punda á ári fyrir samninginn en ekki hefur verið greint frá hversu langur samningurinn er.



Margir netverjar eru byrjaðir að leika sér með treyju Liverpool og tölfræðiveitan Squawka birti færslu á Twitter-síðu sinni í gær þar sem möguleikar voru birtir.





Nike LFC



Here's how the kits for the 2020/21 season *could* look...



Who will be the first signing of Liverpool's Nike era? pic.twitter.com/JzadkP2tq8