Jermiane Jenas, fyrrum leikmaður og núverandi sparkspekingur, spáir því að Carlo Ancelotti tapi sínum fyrsta leik sem stjóri Everton í dag.



Everton hefur unnið fyrstu tvo leikina undir stjórn Ancelotti; heimasigur gegn Burnley og svo sigur á Newcastle á St. James’ Park í síðustu umferð.



Liðið mætir hins vegar Englandsmeisturum Manchester City í dag og Jenas segir að Gylfi og félagar fari ekki burtu frá Manchester með stigin þrjú.



„Everton er á góðu skriði undir stjórn Ancelotti en ég held að lið Guardiola hafi gæðin til að hafa getur gegn Everton,“ sagði Jenas sem spáir leiknum 3-1.





Everton have found their form under Ancelotti but will that be enough to beat City? @jjenas8 doesn't think so:



