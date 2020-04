Jesteś doceniana/doceniany? Wyrównajmy grę!

Uczenie się odbywa się nie tylko w tradycyjnym systemie szkolnym, ale też w różnych okolicznościach. Cała nauka jest cenna i ważne jest, aby osoby, które ciężko przykładały się do zdobywania swoich kompetencji uzyskały ich udokumentowanie. Walidacja efektów uczenia się/ocena rzeczywistych kompetencji (i. raunfærnimat) jest sposobem oceny umiejętności i wiedzy zdobytej na rynku pracy. Celem walidacji jest to, aby ludzie dostali uznanie umiejętności, które posiadają i nie musieli niepotrzebnie podejmować nauki w szkole tego co w rzeczywistości już potrafią. W ostatnim roku działalności walidację w Centrum Edukacji IÐAN (i. IÐAN fræðslusetur) przeszły 204 osoby. Prawie wszyscy ci, którzy w ostatnich latach złożyli u nas prośbę o walidację byli Islandczykami a ci nieliczni obcego pochodzenia władali językiem islandzkim i/lub angielskim. System walidacji na Islandii spełnia potrzeby osób posiadających dobrą znajomość języka islandzkiego, ale wyklucza większość innych osób, które jednak są uprawnione do danych usług zgodnie z ustawą o edukacji dorosłych.

Pilne potrzeby imigrantów

Potrzeby imigrantów są jednak pilne i w ubiegłym roku Centrum Edukacji IÐAN wraz z Centrum Usług Edukacyjnych i Szkoleniowych (i. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) uczestniczyli w pilotażowym i badawczym projekcie VISKA (Visible Skills of Adults). Proces projektu przeszło i ukończyło w sumie 51 imigrantów. Do większości uczestników projektu należeli Polacy, którzy stanowią około 38% imigrantów na Islandii. Doświadczenia uczestników pokazały, jak ważne jest ułatwienie imigrantom dostępu do walidacji, poradnictwa i islandzkiego systemu edukacji.

Potrzeba dołożenia szczególnych starań

Konkluzja nasza, odpowiedzialnych za ten projekt, jest taka, że pilne jest systematyczne świadczenie uznanych usług językowych dla imigrantów w systemie edukacji i świecie działalności gospodarczej. Wsparcie językowe musi wywodzić się z polityki nauki języka islandzkiego, a odpowiedzialność musi być powiązana z zainteresowanymi stronami. Ważne jest, aby sformalizować wsparcie i zapewnić finansowanie. Jest to możliwe między innymi przez zapewnienie roli walidacji w Planie działania w dziedzinie imigracji na lata 2020–2024.

Ponadto należy dołożyć większych starań w zakresie szkolenia tłumaczy w zakresie walidacji, ze szczególnym naciskiem na profesjonalną wiedzę tłumaczy w branży oraz zapewnienie dodatkowego szkolenia doradcom edukacyjno- zawodowym i asesorom w zakresie przeprowadzania walidacji wśród imigrantów.

Lepsze wykorzystanie umiejętności

Najważniejsze jest jednak poprawienie dostępu do informacji o usługach i wsparciu dostępnym w zakresie walidacji. Należy zapewnić, aby imigranci mieli rzeczywisty dostęp do walidacji i sformułować współpracę zainteresowanych stron.

Wyrównanie gry jest dla dobra nas wszystkich. Zwiększając szanse osób o różnym pochodzeniu i doświadczeniu poprzez zwiększenie dostępu do walidacji, umiejętności osób ze środowisk imigranckich są bardziej przydatne do tworzenia wartości.

Autor: Helen Gray, kierownik ds. rozwoju w Centrum Edukacji IÐAN