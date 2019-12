Greame Souness, fyrrum knattspyrnustjóri og nú sparkspekingur Sky Sports, kallar eftir breytingum á VAR og hvernig rangstaða er dæmd.



Fátt er meira í umræðunni eftir leiki helgarinnar í enska boltanum en VARsjáin og þær rangstöður sem dæmdar hafa verið um helgina.



VAR tók meðal annars jöfnunarmark af Wolves í gær er liðið mætti toppliði Liverpool á Anfield en eftir endursýningu sást að millimetri af Neto var fyrir innan.



„Ég skil þetta ekki,“ sagði Souness er hann ræddi um atvikið. Hann hélt svo áfram.











„Við erum í skemmtanabransa. Það sem við erum að gera er að við erum að taka það af fólki að njóta þess að sjá mörk.“



Hann kom svo með hugmynd að breytingu á rangstöðureglunni.



„Það sem við ættum að gera er að segja að ef einhver hluti framherjans er ekki í rangstöðu þá ætti ekki að vera dæmd rangstaða.“



Jamie Carragher sem var í settinu með Souness tók undir VAR-farsann.



„VAR er að kosta okkur mörk.“





Jurgen Klopp was confident that Sadio Mane's goal would stand despite the VAR check.



