Barcelona fór létt með Deportivo á Nývangi

Barcelona heldur toppsæti spænsku deildarinnar eftir öruggan 4-1 sigur á Deportivo Alaves á Nývangi í dag.



Antoine Griezmann kom Barcelona yfir á 14. mínútu með góðu skoti eftir undirbúning Luis Suarez. Undir lok fyrri hálfleiks kom Arturo Vidal heimamönnum í 2-0 og aftur var það Suarez sem lagði upp. Gestirnir minnkuðu muninn á 56. mínútu með góðu marki en Adam var þó ekki lengi í paradís og tæpum tíu mínútum síðar skoraði Lionel Messi þriðja mark Börsunga með frábæru skoti.



Þegar 15 mínútur voru eftir var dæmd vítaspyrna á gestina eftir að knötturinn fór í hendina á varnarmanni þeirra. Luiz Suarez steig á punktinn og skoraði af öryggi. Staðan orðin 4-1 og reyndust það lokatölur leiksins.



Barcelona heldur því toppsætinu en liðið er með 39 stig að 18 umferðum loknum. Deportivo Alaves er í því 15. með 19 stig.



Fyrr í dag vann Sevilla 2-0 útisigur á Mallorca. Diego Carlos kom gestunum yfir á 20. mínútu og Ever Banega gerði út um leikinn með marki úr vítaspyrnu á 63. mínútu. Sevilla sem fyrr í 3. sæti deildarinnar á meðan Malaga er í 17. sætinu.

Fifty. Goals. In. A. Year.



For most, that’s impossible. For Messi, it’s the ninth time. @brfootball pic.twitter.com/AkQlAgxXIM