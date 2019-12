Fjórða tap Leeds í vetur leit dagsins ljós í dag er liðið tapaði 2-1 fyrir Fulham á útivelli er 23. umferðin í ensku B-deildinni hélt áfram.



Aleksandar Mitrovic kom Fulham yfir úr vítaspyrnu á sjöundu mínútu en Patrick Bamford jafnaði metin í upphafi síðari hálfleiks. Joshua Onomah skoraði sigurmarkið á 69. mínútu.



Leeds er því í 2. sætinu með 47 stig, þremur stigum á eftir toppliði WBA, sem missteig sig einnig í dag en liðið gerði 1-1 jafntefli við Brentford á heimavelli.





