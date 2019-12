Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, er yfirsig hrifinn af Paul Pogba og hefur ekki misst trú á Frakkanum þrátt fyrir mikla fjarveru á tímabilinu vegna meiðsla.



Pogba lék loksins með United um helgina er hann kom inn á í 2-0 tapi gegn Watford á útivelli en þetta var í fyrsta skipti síðan september sem heimsmeistarinn spilar.



Solskjær var spurður út í það hvort að Pogba myndi spila gegn Newcastle á öðrum degi jóla.



„Sjáum til hvernig hann bregst við og hvernig honum líður. Hann gerði mjög vel þegar hann kom inn gegn Watford,“ sagði Solskjær.





Ole Gunnar Solskjær has an update on Paul Pogba's fitness and crowns him the 'best all-round midfielder in the world'



Full story: https://t.co/KGBDY5mZPd pic.twitter.com/3SGsMntWLZ