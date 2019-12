Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, hefur staðfest að Alex Oxlade-Chamberlain muni ekki spila í leikjum Liverpool sem eftir eru á árinu.



Miðjumaðurinn fór af velli í úrslitaleiknum gegn Flamengo á laugardaginn er liðin mættust í úrslitaleik HM félagsliða.



Englendingurinn féll til jarðar á 72. mínútu og þurfti að yfirgefa völlinn vegna meiðsla sem halda honum frá knattspyrnuvellinum út árið 2019.





The Liverpool midfielder landed awkwardly during Liverpool's Club World Cup final clash against Flamengo on Saturday.