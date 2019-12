Jón Daði byrjaði og Millwall vann

Jón Daði Böðvarsson var í byrjunarliði Millwall sem vann 2-1 sigur á Bristol City á útivelli í ensku B-deildinni í knattspyrnu.



Miðjumaðuirnn Jed Wallace kom Millwall yfir í fyrri hálfleiknum en í síðari hálfleik tvöfaldaði Jake Coopers forystuna er tuttugu mínútur voru eftir.





