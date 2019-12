Atletico Madrid varð í kvöld síðasta liðið til þess að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar er liðið vann 2-0 sigur á Lokomotiv Moskvu í kvöld.



Madrídingar þurftu að vinna á heimavelli og gerðu það. Kieran Trippier klúðraði vítaspyrnu á þriðju mínútu en Joao Felix kom þeim svo yfir úr vítaspyrnu númer tvö eftir stundarfjórðung.



Staðan var 1-0 í hálfleik og í upphafi síðari hálfleiks var það svo Felipe sem tvöfaldaði forystuna og skaut Atletico Madrid í næstu umferð.





1 - Atletico Madrid's Kieran Trippier is the first Englishman to miss a penalty in the Champions League for a non-English side since Alan Thompson for Celtic vs Lyon in September 2003. Golpe. #UCL pic.twitter.com/ZLVUDzJRRF — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2019







Í sama riðli vann Juventus 2-0 sigur á Bayer Leverkusen. Cristiano Ronaldo skoraði fyrra markið á 75. mínútu og í uppbótartíma skoraði Gonzalo Higuain.





- Gianluigi Buffon (51) surpasses Edwin van der Sar (50) in the list of goalkeepers to keep most Champions League clean sheets. Only Iker Casillas (57) has kept more. #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 11, 2019







PSG var í stuði á heimavelli gegn Galatasaray. Mauro Icardo, Pablo Sarabio, Neymar, Kylian Mbappe og Edinson Cavani skoruðu eitt mark hver.





Kylian Mbappé has now been directly involved in 30 #UCL goals:



19 goals

11 assists



He's only 20 years of age. pic.twitter.com/jsqBAHy8af — Squawka Football (@Squawka) December 11, 2019







Real Madrid vann svo 3-1 sigur á Club Brugge á útivelli. Rodrygo kom Real yfir en Hans Vanaken jafnaði. Vincius Junior og Luka Modric gerðu svo út um leikinn fyrir Real.



A-riðill:

Club Brugge - Real Madrid 1-3

PSG - Galatasaray 5-0

Staðan: PSG 16 stig, Real Madrid 11, Club Brugge 3, Galatasaray 2.



B-riðill:

Bayern München - Tottenham 3-1

Olympiakos - Rauða Stjarnan 0-1

Staðan: Bayern München 18 stig, Tottenham 10, Rauða Stjarnan 6 stig, Olympiaoks 1.



C-riðill:

Dinamo Zagreb - Man. City 1-4

Shktar - Atalanta 0-3

Staðan: Man. City 14 stig, Atalanta 7, Shaktar 6, Dinamo Zagreb 5.



D-riðill:

Atletico Madrid - Lokmotiv Moskvu 2-0

Bayer Leverkusen - Juventus 0-2

Staðan: Juventus 16 stig, Atletico Madrid 10, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiv Moskva 3.