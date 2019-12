Manchester City vann þægilegan sigur á Dinamo Zagreb er liðin mættust í Króatíu í gær en Englandsmeistararnir höfðu betur 4-1. Þeir voru fyrir leikinn komnir áfram í næstu umferð.



Pep Guardiola, stjóri Manchester City, hreyfði þar af leiðandi aðeins við liðinu hjá City en Gabriel Jesus skoraði þrjú mörk og hinn ungi og efnilegi Phil Foden eitt.



Raheem Sterling byrjaði á bekknum en kom síðan af bekknum og hann var greinilega ekki sáttur með hvernig hann myndaðist á tímapunkti í leiknum og sló á létta strengi á Twitter.











Sterling birti myndina og skrifaði við hana að Phil Jones yrði stoltur af þessari mynd en mikið grín hefur verið gert að Jones, leikmanni Man. United, en svipir hans á myndum undanfarin ár hafa vakið athygli netverja.



City og Sterling verða í pottinum á morgun er dregið verður í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar á morgun en Man. United verður í Evrópudeildarpottinum.





