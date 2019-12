Þýski miðillinn Ruhr Nachrichten og þýska útvarpsstöðin Radio 91,2 greina bæði frá því í morgun að norski framherjinn Erling Braut Håland sé lentur í Þýskalandi.



Miðlarnir segja frá því að norski framherjinn sé kominn til Þýskalands í viðræður við Dortmund með umboðsmanni sínum, hinum umdeilda Mino Raiola.



Håland, sem nú er á mála hjá Red Bull Salzburg, hefur farið algjörlega á kostum í Evrópuboltanum á leiktíðinni og skorað 28 mörk. Þar að auki hefur hann lagt upp sjö mörk.





Erling Haaland has travelled to Germany for talks with Borussia Dortmund, reports Ruhr Nachrichten



