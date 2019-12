Xherdan Shaqiri, leikmaður Liverpool, segir að hann sé tilbúinn í þétta leikjadagskrá sem bíður Liverpool-liðsins í desembermánuði.



Kálfameiðsli hafa haldið Shaqiri frá vellinum lengst af á leiktíðinni en Svisslendingurinn er að komast í betra og betra form og skoraði meðal annars í 5-2 sigri á Everton á dögunum.



„Ég er 100% tilbúinn. Augljóslega þurfti ég að æfa í eina eða tvær vikur til þess að verða klár en ég er ánægður og mér líður vel svo ég er tilbúinn,“ sagði Shaqiri í samtali við heimasíðu Liverpool.





"I was very happy and to come back with a goal in the derby was amazing, [something] I’ll never forget."@XS_11official feels 100% fit and ready to impact our busiest period of the season