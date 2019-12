Jurgen Klopp hefur framlengt samning sinn við Liverpool og er hann nú með samning hjá félaginu til ársins 2024.



Klopp hefur gert magnaða hluti eftir að hann kom til félagsins en liðið varð Evrópumeistari í vor eftir 2-0 sigur á Tottenham í úrslitaleiknum í Madríd.



Liðið hefur stöðugt verið að bæta sig undir stjórn þess þýska og er nú með átta stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar er einungis sextán umferðir eru búnar.



Liðið einungis tapað sjö af síðustu hundrað leikjum í ensku úrvalsdeildinni.











Klopp tók við Liverpool í október 2015 en hann skrifaði undir framlengingu á þeim samningi strax í júlí 2016. Sá samningur átti að gilda til sumarsins 2022 en hefur nú verið framlengdur um tvö ár.



Liverpool-liðinu hefur gengið ótrúlega á árinu. Liðið hefur ekki tapað í 33 leikjum en Klopp hefur stjórnað Liverpool í 234 leikjum. Liðið hefur unnið 139 af þeim, gert 57 jafntefli og einungis tapað 38.





33 - Under Jurgen Klopp, Liverpool are currently on the longest unbeaten league run in the club's history (33 games - W28 D5), while they also embarked on a club-record 17-match league winning streak between March and October this year. Extended. pic.twitter.com/z6FGIdaIN0