Gylfi Þór Sigurðsson spilaði allan leikinn fyrir Everton sem vann 3-1 sigur á Chelsea í fyrsta leik Duncan Ferguson við stjórnvölinn hjá þeim bláklæddu úr Bítlaborginni.



Marco Silva var rekinn úr stjórastólnum hjá Everton á fimmtudagskvöldið en Duncan Ferguson, goðsögn hjá Everton og fyrrum aðstoðarmaður Silva, stýrði liðinu í dag.





Everton made 17 tackles in the first half against Chelsea, more than they made in any first half of a PL game under Marco Silva, Sam Allardyce or Ronald Koeman.



