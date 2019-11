Lizzo skarar fram úr

Tónlistarkonan Lizzo hlaut flestar tilnefningar til Grammy verðlaunanna. Hlaut hún alls átta tilnefningar en Billie Eilish og Lil Nas X fylgdu henni fast á eftir með sex tilnefningar hvort. Grammy verðlaunin eru ein þekktustu tónlistarverðlaun í heimi. Verðlaunahátíðin verður haldin þann 26. janúar næstkomandi.



Lizzo er tilnefnd í öllum stærstu flokkum hátíðarinnar. Hlaut hún meðal annars tilnefningu fyrir upptöku ársins, plötu ársins, lag ársins, besti nýliðinn og besti flutningurinn. Lizzo varð ekki vinsæl strax í upphafi ferilsins en lög eins og Truth hurts, Juice og Good as hell hafa nú komið henni á toppinn.



Lizzo heitir réttu nafni Melissa Jefferson og er 31 árs. Platan hennar Cuz I Love You sem kom út í apríl er hennar þriðja plata. Juice var fyrsta lagið hennar sem komst á Billboard R&B listann. Truth hurts var fyrsta lagið hennar sem komst á Billboard Hot 100 listann. Lagið kom út í september árið 2017 en fékk mikla athygli eftir að það heyrðist í Netflix myndinni Someone Great.



Tveir Íslendingar hlutu tilnefningu í þetta skiptið. Anna Þorvaldsdóttir er tilnefnd fyrir bestu upptöku á klassískri tónlist fyrir plötuna Aequa. Eins og kom fram á Vísi í gær er Hildur Guðnadóttir tónskáld tilnefnd fyrir tónlist sína í þáttunum Chernobyl. Hildur er tilnefnd í flokki tónlistar í sjónrænum miðlum sem er tónlist kvikmynda, sjónvarpsþátta og tölvuleikja.





Upptaka ársins

HEY, MA - Bon Iver



BAD GUY - Billie Eilish



7 RINGS - Ariana Grande



HARD PLACE - H.E.R.



TALK - Khalid



OLD TOWN ROAD - Lil Nas X og Billy Ray Cyrus



TRUTH HURTS - Lizzo



SUNFLOWER - Post Malone og Swae Lee



Plata ársins

I,I - Bon Iver



NORMAN F***ING ROCKWELL! - Lana Del Rey



WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish



THANK U, NEXT - Ariana Grande



I USED TO KNOW HER - H.E.R.



7 - Lil Nas X



CUZ I LOVE YOU (DELUXE) – Lizzo



FATHER OF THE BRIDE - Vampire Weekend



Lag ársins

ALWAYS REMEMBER US THIS WAY – Lady Gaga

Höfundar: Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey og Lori McKenna



BAD GUY – Billie Eilish

Höfundar: Billie Eilish O'Connell og Finneas O'Connell



BRING MY FLOWERS NOW - Tanya Tucker

Höfundar: Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth og Tanya Tucker



HARD PLACE – H.E.R.

Höfundar: Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. og Rodney Jerkins



LOVER - Taylor Swift

Höfundur: Taylor Swift



NORMAN F***ING ROCKWELL – Lana Del

Rey Höfundar: Jack Antonoff og Lana Del Rey



SOMEONE YOU LOVED – Lewis Capaldi

Höfundar: Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn og Sam Roman



TRUTH HURTS – Lizzo

Höfundar: Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson og Jesse Saint John



Besti nýliðinn

BLACK PUMAS



BILLIE EILISH



LIL NAS X



LIZZO



MAGGIE ROGERS



ROSALÍA



TANK AND THE BANGAS



YOLA



Tilnefnt er í 84 flokkum og hér má nálgast allar Grammy-tilefningarnar í ár. Einnig má sjá tilnefningar tilkynntar í myndbandinu hér að neðan.