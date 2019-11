Segir One Direction ekki hafa haft hugmynd um vanlíðan Zayn

Söngvarinn Harry Styles segist ekki hafa haft hugmynd um vanlíðan félaga síns Zayn Malik á meðan þeir unnu saman í strákasveitinni One Direction. Styles segir sömu sögu að segja um aðra meðlimi sveitarinnar. Metro greinir frá.



Styles, Malik leiddu saman hesta sína ásamt þeim Louis Tomlinson, Liam Payne og Niall Horan í hljómsveitinni One Direction árið 2010. Sveitin varð til í raunveruleikaþáttunum X-Factor og náði sveitin í kjölfarið gríðarlegum vinsældum. Lög á borð við Story of My Life, Little Things og Best Song Ever trylltu heimsbyggðina og fóru plötur sveitarinnar rakleitt á topp sölulista. Í mars árið 2015 hætti Zayn Malik hins vegar í hljómsveitinni á meðan að á On the Road Again tónleikaferðalagi þeirra stóð.



Malik kvaðst þá vilja lifa eðlilegu lífi utan sviðsljóssins og lifa lífi venjulegs 22-ára einstaklings. Ári síðar tók hljómsveitin sér pásu frá samstarfi og hefur ekki komið saman aftur.



Í viðtali hjá Zane Lowe hjá Apple Music sagði Styles að félagar Malik hafi ekki tekið eftir því að honum hafi liðið illa. „Ég hélt á þeim tíma að, af því að allt gekk svo vel, að við værum komnir á þann stað að allir væru að njóta lífsins,“ sagði söngvarinn og bætti við að fjórmenningarnir sem eftir stóðu hafi fyrst áttað sig á vanlíðan Malik þegar hann hætti.



Styles sagðist þó skilja ákvörðun Zayn. „Af hverju ætti hann að halda áfram að semja tónlist með okkur þegar hann vill það ekki.“



Liam Payne, ræddi einnig Zayn Malik á dögunum, þegar hann var gestur í spjallþætti Jonathan Ross. Sagði Payne þá að hann teldi það í hæsta máta ólíklegt að Zayn myndi taka þátt í mögulegri endurkomu sveitarinnar.