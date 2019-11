Romelu Lukaku, framherji Inter, segir að hann hafi orðið fyrir rasisma á miðvikudagskvöldið er Inter spilaði við Slavia Prag á útivelli í Meistaradeild Evrópu.



Framherjinn skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í 3-1 sigri Inter en hann segir að margir áhorfendur á vellinum hafi tekið undir rasismann.



„Ég sagði þetta síðast þegar ég var með landsliðinu en UEFA verður núna að fara gera eitthvað því það er ekki rétt að hlutir eins og þessir gerist á knattspyrnuleikvöngum,“ sagði Lukaku við Esporte Interativo.





