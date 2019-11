Danir á EM og Ítalía skoraði níu | Öll úrslit kvöldsins

Danmörk tryggði sér í kvöld sæti á EM 2020, sem fer meðal annars fram í Kaupmannahöfn, en þetta varð klárt eftir 1-1 jafntefli gegn Írlandi á útivelli.



Danmörk þurfti bara jafntefli og Martin Braithwaite kom þeim yfir á 73. mínútu. Matt Doherty jafnaði á 85. mínútu en þeir dönsku héldu út.



Í sama riðli vann Sviss 6-1 sigur á Gíbraltar og Sviss vinnur því riðilin. Dannmörk er stigi á eftir Sviss en í 3. sætinu er Írland. Danirnir fá að minnsta kosti tvo leiki á heimavelli næsta sumar.





- Only 4 teams have scored more goals in a EURO qualifier than Italy vs Armenia (9-1).



GER - SMR 13-0 (2006)

ESP - MLT 12-1 (1983)

NED - SMR 11-0 (2011)

FRA - AZE 10-0 (1995)#EURO2020 #ItaArm