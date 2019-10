Kristina syngur lag í margra milljarða kvikmynd með heimsþekktum leikurum

Kristina Bærendsen sem sló í gegn með laginu Mama Said í Söngvakeppninni lauk nýverið við að syngja eitt titillaga stórrar erlendrar kvikmyndar, en myndin kemur út á haustmánuðum.



Hún má þó lítið segja frá myndinni á þessu stigi annað en það að myndin kostaði um 200 milljónir Bandaríkjadollara og skartar heimsþekktum leikurum.



Lag myndarinnar og texti var samin af Sveini Rúnari Sigurðssyni auk Vignis Snæs Vigfússonar úr Írafár sem einnig kom að laginu. Sveinn Rúnar samdi einnig lagið Mama Said.



Kristina lætur ekki þar við sitja, heldur gaf hún út nýtt lag í gær sem ber nafnið Fooled by You, en textann gerði hún ásamt Valgeiri Magnússyni sem hefur ásamt Sveini Rúnari. Lagið sjálft gerði Sveinn Rúnar.



„Það er búið að vera nóg að gera hjá mér eftir Söngvakeppnina í fyrra. Ég verð með talsvert af tónleikum í vetur, bæði á Íslandi og annarsstaðar. Svo er aldrei að vita nema ég verði með í Söngvakeppninni aftur. Það var svo gaman síðast,” segir þessi Færeyska söngkona.



Hér að neðan má sjá myndband við lagið.