Sean Dyche, stjóri Burnley, staðfesti á blaðamannafundi í morgun að Jóhann Berg Guðmundsson verði frá í nokkrar vikur vegna meiðsla.



Jóhann Berg fór meiddur af velli eftir stundarfjórðung í leik Íslands gegn Frakklandi á föstudagskvöldið.



Strax var óttast um að meiðslin gætu haldið Jóhanni frá keppni um tíma og Dyche staðfesti í morgun að um vöðvatognun í læri væri um að ræða.





SD confirms that JBG faces “weeks” out with a serious hamstring injury suffered on international duty.

Late decisions will be made on the fitness of Jack Cork (shoulder) and Ashley Barnes (groin).