Gera nýja kvikmynd um Línu langsokk

Í tilefni þess að á næsta ári verða 75 ár liðin frá því að fyrsta bókin um Línu langsokk kom út hafa þrjú fyrirtæki Studiocanal, Heyday films og Astrid Lindgren Company ákveðið búa til nýja kvikmynd um sterkustu stelpu í heimi. Undirbúningur við kvikmyndina er þegar þegar hafinn.



Úr smiðju Studio Canal er kvikmyndin um Paddington bangsa og þá hefur Heyday tekið þátt í gerð kvikmyndanna um galdrastrákinn Harry Potter, Gravity og Once Upon A Time in Hollywood. Bækurnar um uppátæki og ævintýri Línu langsokk, Tomma og Önnu hafa verið þýddar á tugi tungumála og selst í milljónum upplaga. Bækurnar um hina rauðhærðu og sjálfstæðu Línu, sem lætur oft og tíðum illa að stjórn, halda áfram að skemmta nýjum kynslóðum og á næsta ári í formi kvikmyndar.



Nils Nyman, barnabarn hinnar sænsku Astrid Lindgren og framkvæmdastjóri samnefnds fyrirtækis, segist loksins hafa fundið teymi sem skilur til fulls gildi Línu langsokks. Teymið sé fært um að fanga bæði léttleikann og kímnina en ekki síður hinn alvarlegri tón í verkum ömmu hans.

„Við erum ánægð og spennt að kynna þetta samstarf,“ segir Nyman í fréttatilkynningu um myndina. David Heyman framleiðandi tekur undir þetta og segir að Lína hafi veitt fjölskyldum um allan heim innblástur. Fyrsta bókin um Línu langsokk, sem heitir á íslensku fullu nafni Sigurlína Rúllugardína Nýlendína Krúsimunda Efraímsdóttir langsokkur, kom út þann 26. nóvember árið 1945.