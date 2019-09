Zaha lét umboðsmanninn fjúka

Wilfried Zaha hefur sagt umboðsmanni sínum að hann vilji rifta samningi þeirra eftir að umboðsmanninum mistókst að koma í gegn félagsskiptum frá Crystal Palace í sumar.



The Times greindi frá þessu. Zaha gerði það morgunljóst í sumar að hann vildi fara frá Palace.



„Svo ég geti náð að gera það sem ég veit ég get gert þá verð ég að spila í hæsta gæðaflokki. Ég er þakklátur fyrir að hafa komist svona langt á ferlinum en mér finnst ég geta gert meira,“ sagði Zaha við Daily Mail í apríl.



Í sumar var Zaha orðaður við bæði Arsenal og Everton og hann gekk svo langt að leggja inn formlega beiðni um sölu.



Will Salthouse, umboðsmaður Zaha, og Steve Parish, stjórnarformaður Palace, eiga í góðu sambandi og er það eitt af því sem Zaha var ekki nógu ánægður með.



Salthouse vinnur fyrir umboðsstofuna USM sem sá meðal annars um félagsskipti Aaron Wan-Bissaka frá Palace til Manchester United. Að missa bæði Wan-Bissaka og Zaha í sumar hefði verið erfitt fyrir Palace.



„Á þessu augnabliki gengu hlutirnir ekki upp. Aaron Wan-Bissaka fór til United svo þegar stóru félögin koma á eftir bestu leikmönnunum okkar með réttu upphæðina þá snýst þetta um tímasetningu,“ sagði Parish.



Roy Hodgson, knattspyrnustjóri Palace, segir samband Zaha og Parish ekki gott. Í ljósi sambands Parish og Salthouse þykir sú ákvörðun Zaha að slíta sambandi sínu við Salthouse augljóst merki um að hann hafi engan áhuga á að vera áfram á Selhurst Park.