Leicester áfram taplausir og Watford náði í sitt fyrsta stig

Leicester er áfram taplaust eftir fyrstu fjóra leikina í ensku úrvalsdeildinni eftir 3-1 sigur á Bournemouth á heimavelli í dag.



Jamie Vardy skoraði fyrsta markið á 12. mínútu en Callum Wilson jafnaði metin fyrir gestina frá suðurströndinni þremur mínútum síðar.



Youri Tielemans kom Leicester aftur yfir fyrir hlé og Jamie Vardy skoraði annað mark sitt og þriðja mark Leicester stundarfjórðungi fyrir leikslok.



Leicester er í 3. sæti deildarinar með átta stig eftir fyrstu fjóra leikina en Bournemouth er með fjögur stig.





