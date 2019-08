„Maddison sá leikmaður sem Liverpool á að horfa til“

Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool og núverandi sérfræðingur Sky Sports, horfir hýru auga til James Maddison fyrir sína gömlu félaga í Liverpool.



Maddison skapaði hundrað færi á síðustu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni og lagði upp mark Leicester í 1-1 jafntefli liðsins á sunnudaginn.



„Ég held að hann sé eini leikmaðurinn fyrir utan topp sex liðin sem Liverpool gæti verið að horfa á,“ sagði hann í Monday Night Football á Sky Sports í gærkvöldi.





"He should be the one Liverpool are looking at if you are going to that next step up.”



