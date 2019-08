Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe.



Dísa Dungal er meðal þátttakenda. Dísa er mikil áhugakona um jóga og hún er með mastersgráðu í íþrótta- og heilsufræðum frá Háskóla Íslands. Síðustu ár hefur hún starfað sem einkaþjálfari, heilsufarsráðgjafi og jógakennari og nýlega stofnaði hún sitt eigið fyrirtæki sem aðstoðar fólk við að fóta sig í því að lifa heilsusamlegar. Lífið spjallaði við Dísu.



Morgunmaturinn?

Hafragrautur með döðlum, bláberjum og mjúku hneturmjöri.



Helsta freistingin?

Ég freistast mjög oft til að hoppa skyndilega upp í flugvél og fara bara eitthvað.



Dísa segir einn af sínum leyndu hæfileikum vera að hún er kattliðug.

Hvað ertu að hlusta á?

Þegar ég er í stuði yfir daginn hlusta ég á seiðandi house og teknó en á kvöldin vil ég hlusta á rólega jógatónlist.



Hvaða bók er á náttborðinu?

The Little Book of Mindfulness.



Hver er þín fyrirmynd?

Hardworkers sem gefast ekki upp á því að elta drauma sína! Auðvitað geta allir verið fyrirmynd á einhverju sviði en einstaklingar sem eru nánast óstöðvandi við að ná markmiðum sínum ná hátt á lista hjá mér og vil ég vera ein af þeim!



Hvað gerðir þú í sumarfríinu?

Sumarfríið mitt fór í að halda yoga retreat úti í Gvatemala sem var rosaleg lífsreynsla. Við lifðum einangruð inn í skógi með lítið sem ekkert rafmagn, borðuðum grænmeti og ávexti úr garðinum og böðuðum okkur í stöðuvatninu. Og síðan eyddi ég restinni af fríinu í Amsterdam á einni stærstu teknó-tónlistarhátíð í heimi.



Uppáhaldsmatur?

Það breytist hraðar en ég skipti um föt. Þú finnur mig yfirleitt í eldhúsinu að malla nýja grænmetisrétti á hverjum degi en ég elska að matreiða úr grænmeti og ávöxtum.



Uppáhaldsdrykkur?

Chai Tea Latte með haframjólk!



Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Ég fékk að hitta Robert Plant þegar hann spilaði hér á Secret Solstice og spjallaði við hann og hans fólk. Verð að segja að hann sé sá frægasti sem ég hef hitt.



Hvað hræðistu mest?

Að líða eins og ég gæti gert betur í lífinu. Þess vegna reyni ég að láta hvern einasta dag telja.



Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Flugferðin heim frá Gvatemala var mjög neyðarleg. Allt fór úrskeiðis sem gat mögulega farið úrskeiðis. Ein af okkur fékk hæðilega magakveisu alla ferðina og gat ekki gengið og ferjuðum við hana um í hjólastól úr flugi í flug. Við þurftum að bíða inni í flugvél í tvo tíma vegna seinkunar út af eldingu sem skall á völlinn. Töskurnar okkar týndust og eftir klukkutíma leit misstum við nánast af síðasta fluginu sem var einnig langt. Svo þegar ég kom loksins heim að dyrum var ég lyklalaus..



Hverju ertu stoltust af?

Ég er mjög stolt af fyrirtækinu mínu Topp Heilsu ehf. Það var alltaf draumur að eiga fyrirtæki í heilsubransanum og stofnaði ég það þegar ég kom heim eftir jóganámið mitt í Kosta Ríka í fyrra.



Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ég er kattliðug.





Hundar eða kettir?

Ég elska öll dýr, bæði hunda og ketti. Ef ég ætti að velja mér gæludýr þá myndi kisa passa vel inná mitt heimili.



Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Leiðinlegt er bara hugarfar. Ég kýs að reyna að njóta mín við allt sem ég geri.



En það skemmtilegasta?

Mér þykir ansi margt skemmtilegt en þegar ég fæ dansa með góðum hópi við góða takta fyllist hjartað mitt af gleði í margar vikur.



Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Miss Universe er nú þegar að kenna mér margt nýtt en ég elska að skora á sjálfa mig á sama tíma og ég get verið að gefa gott af mér. Ég vil bæði þroska mig og bæta sem manneskju, vera fyrirmynd í nafni heilsu og vellíðunar og dreifa orði um sjálfsást til þeirra sem á því þurfa að halda.



Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Ég hef tileinkað mér er að snerta eins mörg líf og ég get á jákvæðan hátt og nota hvern einasta dag til að gera betur en í gær. Eftir 5 ár verð ég á sama stað. Ég veit ekki hvert eða hvar ég verð en ég verð komin 1.825 dögum lengra en í dag!



Lífið kynnir á næstu dögum keppendur til leiks í Miss Universe Iceland 2019. Keppnin fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe.



Hér fyrir neðan má taka þátt í kosningunni Val fólksins.