„Smá innlit í íbúðina hér í New York. Setti mér markmið að reyna koma mér hratt en vel fyrir á innan við viku sem tókst, til að geta byrjað að læra. Sumarfríið verður bara upplifunin þess á milli að fá að búa hér,“ skrifar Áslaug við færslu á Instagram.

Áslaug kom til New York þann 29. júní síðastliðinn og er nú á níu mánaða leyfi frá þingstörfum á meðan hún leggur stund á meistaranám í stjórnsýslu og alþjóðlegri leiðtogahæfni (MPA – Master in Public Administration in Global Leadership) við Columbia-háskóla.

Hún hefur leyft fylgjendum sínum að fylgjast með flutningunum síðustu daga. Fyrstu dagana fékk hún aðstoð frá föður sínum og eiginkonu hans við að koma sér fyrir og kaupa húsgögn. Þau fóru meðal annars saman í Ikea og hjálpuðust að við að koma húsgögnunum upp í íbúðina sem er á fjórðu hæð í húsi án lyftu.