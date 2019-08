Barcelona reynir allt hvað þeir geta til þess að klófesta Neymar

Barcelona reynir allt hvað þeir geta til þess að klófesta brasilísku stjörnuna Neymar til félagsins en hann er á mála hjá PSG í Frakklandi.



Neymar hefur greint frá því að hann vilji komast burt frá París og spænsku risarnir, Barcelona og Real Madrid, hafa verið taldir líklegustu áfangastaðirnir.



Nú eru Börsungar taldir líklegastir til þess að fá Neymar en stjórnarformaður Börsunga hefur meðal annars fundað með stjórnarmanni PSG og yfirmanni knattspyrnumála í dag.





Barcelona are making progress in their attempts to re-sign Neymar from Paris Saint-Germain, Sky Sports News understand