Fyrrum knattspyrnumaður lést eftir hjartaáfall 35 ára að aldri

Fyrrum landsliðsmaður Bandaríkjanna, Colin Clark, er látinn einungis 35 ára að aldri. Clark lést eftir að hafa fengið hjartaáfall.



Clark sem spilaði í MLS-deildinni fyrir Colorado Rapids, Houston Dynamo og LA Galaxy spilaði einnig landsleik fyrir Bandaríkjanna.



Hann spilaði sinn fyrsta og eina landsleik fyrir Bandaríkin gegn Haíti árið 2009 er liðin mættust í Concacaf-keppninni.





The LA Galaxy mourn the loss of former player Colin Clark. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/v3XkDPrjka

Our entire club is saddened by the tragic news of the loss of Colin Clark. He was a huge part of our club from 2010 to 2012, and an even better person off the pitch.



We’ll miss you, Colin. You’ll always be #ForeverOrange in our hearts & memories. pic.twitter.com/Hok4InN7nS