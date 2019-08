Tarantino svarar gagnrýni um hrokafullan Bruce Lee fullum hálsi

Bandaríski leikstjórinn Quentin Tarantino hefur brugðist við gagnrýni þeirra sem finnst bardagalistagoðsögnin Bruce Lee alltof hrokafullur í nýjustu kvikmynd Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.



Myndin var frumsýnd 26. júlí í Bandaríkjunum og hefur verið töluvert í umræðunni þar í landi síðustu viku en hún verður frumsýnd annað kvöld hér á Íslandi.



Þeir sem vilja ekkert vita um söguþráð myndarinnar ættu að hætta lestri hér.



Myndin gerist á gullöld Hollywood árið 1969 og segir frá leikara, sem Leonardo DiCaprio leikur, sem má mun fífil sinn fegurri og áhættuleikara hans, leikinn af Brad Pitt. Þegar leikstjórinn Roman Polanski og eiginkona hans, leikkonan Sharon Tate, flytja í næsta hús við leikarann hugsar hann sér gott til glóðarinnar enda Polanski einn heitasti leikstjóri Hollywood á þeim tíma eftir útgáfu Rosemary´s Baby.



Sharon Tate var myrt á hrottafenginn hátt af Manson-genginu árið 1969 og er sá atburður einn af þungamiðjum myndarinnar sem styðst við sannsögulega atburði en færir margt í stílinn.



Munu áhorfendur fá að sjá nokkuð ýktar útgáfur af sannsögulegum persónum, líkt og Tarantino gerði í Inglouious Basterds, en sumum finnst hann hafa teygt sig ansi fjarri þeirri persónu sem Bruce Lee var.



Tarantino er þó ósammála því að Bruce Lee hafi ekki verið hrokagjarn. „Hann var frekar hrokafullur,“ sagði Tarantino þegar þessi gagnrýni var borin undir hann á blaðamannafundi í Moskvu.



Bruce Lee er leikinn af Mike Moh í myndinni þar sem má sjá þessa goðsögn spígspora um tökustað sjónvarpsþáttarins The Green Hornet af miklu yfirlæti. Í myndinni gerir Bruce Lee lítið úr hnefaleikagoðsögninni Muhammad Ali og efnir til slagsmála við áhættuleikarann sem Brad Pitt leikur.



„Hvernig hann talaði, ég þurfti ekki að skálda mikið í eyðurnar. Ég heyrði hann segja þannig hluti. Ef fólk heldur því fram að hann hafi aldrei sagst geta barið Muhammad Ali, jæja, hann gerði það samt. Ekki bara sagði hann það, heldur sagði konan hans, Linda Lee, það í ævisögu sinni sem var sú fyrsta sem ég las. Hún sagði það,“ sagði Tarantino.



Dóttir Bruce Lee, Shannon Lee, og lærlingur hans og æfingafélagi, Dan Inosanto, hafa bæði gagnrýnt Tarantino harðlega. Inosanto sagði að Lee hefði aldrei sýnt af sér viðlíka hroka.



„Kannski var hann hrokafullur þegar kom að bardagalistum því hann var öruggur með sig. Hann var langt á undan sinni samtíð. En hann montaði sig aldrei á tökustað. Bruce Lee hefði aldrei sagt neitt niðrandi um Muhammad Ali því hann tilbað jörðina sem hann gekk á.“



Það hefur sérstaklega verið gagnrýnt að persóna Brad Pitt hafi náð að hafa betur gegn Bruce Lee í slagsmálum í myndinni.



Tarantino hefur varið þá ákvörðun sína með því að benda á að um skáldskap sé að ræða.



„Gæti Cliff Booth lamið Bruce Lee? Brad Pitt hefði ekki getað það, en mögulega hefði Cliff getað það. Ef þú myndir spyrja mig hver myndi vinna í slag, Bruce Lee eða Drakúla? Þetta er sama spurningin. Þetta eru skáldsagnapersónur. Ef ég segi að Cliff hefði getað lamið Bruce Lee þá stendur það í þeim heimi sem ég skapa,“ sagði Tarantino.



Hann benti á að í sinni sögu væri Cliff Booth svokölluð grænhúfa, sem er hermaður í sérþjálfaðri sveit í bandaríska hernum, hann hafi myrt fjölda manna í seinni heimsstyrjöldinni.



„Ef Cliff hefði slegist við Bruce Lee í keppni í bardagalistum í Madison Square Guarden þá myndi Bruce gera út af við hann. Ef Cliff hefði barist við Bruce í frumskóginum, þá hefði Cliff gert út af við hann.“