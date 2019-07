María Birta skælbrosandi í Playboy-búningnum

Íslenska leikkonan María Birta Bjarnadóttir fer með hlutverk Playboy-kanínu í nýjustu stórmynd leikstjórans Quentin Tarantino. Myndin kallast Once Upon a Time in Hollywood og fara margar stærstu stjörnur Hollywood með hlutverk í myndinni.



María Birta segist vera í skýjunum yfir því að teymið á bak við myndina hafi ákveðið að birta mynd af henni á síðu kvikmyndarinnar. Þar sést hún í hlutverki sínu sem Playboy-kanínan Christina, en María Birta fékk sjálf að velja nafnið.



Hún segist sjálf ekki hafa mátt taka neinar myndir á tökustað og því sé gaman að myndin hafi verið birt. Myndin var frumsýnd í júlí og er níunda mynd leikstjórans.







Leonardo DiCaprio og Brad Pitt leika aðalhlutverkin í myndinni, DiCaprio leikur Rick Dalton, sjónvarpsleikara sem reynir hvað hann getur að hasla sér völl í kvikmyndabransanum á lokaárum gullaldar Hollywood, en Pitt leikur áhættuleikara Rick Dalton, Cliff.Fjöldi annarra stjarna fer með hlutverk í þessari mynd, þar á meðal Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Luke Perry og Dakota Fanning.