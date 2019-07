Arsenal gefst ekki upp og undirbýr þriðja tilboðið í bakvörð Celtic

Fjölmiðlar í Englandi greina frá því að Arsenal sé að undirbúa sitt þriðja tilboð í vinstri bakvörð skosku meistaranna í Celtic, Kieran Tierney.



Fyrstu tveimur tilboð Arsenal í bakvörðinn knáa hefur verið hafnað en talið er að Celtic setji 25 milljóna punda verðmiða á Skotann.





Arsenal £25m offer for Celtic left back Kieran Tierney includes too many add ons dependent on Arsenal qualifying for Champions League. Celtic not convinced they’re realistic. Want more cash up front