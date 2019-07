Solskjær vildi hraða inn í Manchester United og það hefur tekist miðað við nýjustu mælingar

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, vildi bæta ungum, hröðum og ferskum leikmönnum inn í hóp Manchester United og miðað við mælingar Manchester-liðsins tókst það ágætlega.



Manchester United er nú í Ástralíu þar sem liðið undirbýr sig fyrir komandi leiktíð en liðið mætir Perth Glory í fyrsta æfingarleik tímabilsins síðar í dag.



Aaron Wan-Bissaka og Daniel James hafa gengið í raðir Manchester í sumar; Wan-Bissaka frá Crystal Palace og James frá Swansea en þeir eru taldir líklegir að byrja æfingarleikinn í dag.





Ole Gunnar Solskjaer hints at the three players who'll lead Man Utd's attack this season https://t.co/mhqV7jjp98 pic.twitter.com/uM93r9M4ed