Síle einu marki frá því að komast í 16-liða úrslit

Síle vantaði eitt mark til að komast í 16-liða úrslit heimsmeistaramóts kvenna. Síle vann Tæland, 0-2, í lokaleik sínum í F-riðli en hefði þurft að vinna með þriggja marka mun til að komast áfram.



Ef Síle hefði skorað eitt mark í viðbót hefðu þær farið í 16-liða úrslit á kostnað Nígeríu og mætt Þýskalandi.



Francisca Lara á eflaust ekki eftir að sofa mikið í nótt en hún skaut í slá úr vítaspyrnu á 85. mínútu, í stöðunni 0-2.



