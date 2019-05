Lagi Hatara, Hatrið mun sigra, er spáð áttunda sæti í Eurovision í stóru könnun Eurovision-aðdáendaklúbbanna, OGAE Big Poll 2019. Sameiginleg niðurstaða kannananna var kynnt í gær.



Framlagi Ítala, Soldi í flutningi Mahmood, er spáð sigri í keppninni og svissneska laginu, She Got Me í flutningi Luca Hänni, öðru sæti. Þá er hollenska laginu, Arcade með Duncan Laurence spáð þriðja sæti.



Lögin þrjú sem spáð er efstu sætunum skáru sig nokkuð úr hvað stigafjölda varðar þegar niðurstöður kannana voru teknar saman.



Á vef ESCToday segir að þetta hafi verið í tólfta sinn sem OGAE International stendur fyrir könnun sem þessari en þar eru teknar saman kannanir allra 44 opinberra Eurovision-aðdáendaklúbbanna.



Að neðan má sjá niðurstöður OGAE Big Poll fyrir árið 2019.



1. Ítalía: Soldi með Mahhood – 441 stig

2. Sviss: She Got Me með Luca Hänni – 406 stig

3. Holland: Arcade með Duncan Laurence – 401 stig

4. Noregur: Spirit in the Sky með KeiiNO – 224 stig

5. Kýpur: Replay með Tamta – 218 stig

6. Svíþjóð: Too Late for Love með John Lundvik – 191 stig

7. Aserbaídsjan: Truth með Chingiz – 123 stig

8. Ísland: Hatrið mun sigra með Hatara – 114 stig

9. Rússland: Scream með Sergei Lazarev – 106 stig

10. Grikkland: Better Love með Katerine Duska – 89 stig.



Alls fékk Hatrið mun sigra stig frá 24 aðdáendaklúbbanna og þar af tólf stig frá þeim rússneska. Íslenski klúbburinn, FÁSES, gaf ítalska laginu tólf stig, því hollenska tíu og því svissneska átta.



Að neðan má hlýða á framlag Ítala sem spáð er sigri í OGAE Big Poll í ár.