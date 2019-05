Segir ekkert hæft í harðorðri yfirlýsingu Eflingar

Hótelstjórinn Árni Valur Sólonsson segir fátt halda vatni í yfirlýsingum Eflingar um ólöglegar hópuppsagnir og launalækkanir á hótelum sem lúta hans stjórn. Hann vandar Eflingu ekki kveðjurnar, segir stéttarfélagið ekki hafa sent neinn til að kynna innihald nýundirritaðs kjarasamnings fyrir starfsfólki sínu - sem hafi fengið greitt langt umfram taxta, bæði fyrir og eftir undirritunina.



Efling sendi fréttastofum landsins yfirlýsingu skömmu fyrir hádegi þar sem sagði að stéttarfélagið hefði sent Árna Val erindi „vegna ólöglegra hópuppsagna á hótelunum Capital-Inn, City Park Hotel og City Center Hotel sem hann rekur undir mismunandi kennitölum.“



Árni Valur segist ekkert bréf hafa fengið og kom því af fjöllum þegar blaðamaður Vísis bar innihald erindisins undir hann.



Í því segir að í lok apríl, rétt eftir samþykkt nýrra kjarasamninga, hafi Árni Valur sent „erindi á allt starfsfólk þar sem þess var krafist að það undirritaði uppsögn á starfskjörum sínum. Þau gætu valið að vera endurráðin á nýjum launakjörum, hönnuð „með það að markmiði að lækka launakostnað,“ eins og segir í bréfi Eflingar. Ef þau samþykktu ekki á staðnum var það álitið jafngilda uppsögn.



Kjarasamningar á almenna markaðnum voru undirritaðir í aprílbyrjun. Fréttablaðið/Ernir

Efling komi bónusgreiðslur ekkert við

Frá atkvæðagreiðslu á vegum Eflingar í aðdraganda verkfalls. vísir/vilhelm

Árni Valur segir þetta rétt, hann hafi vissulega sent bréf á starfsfólk sitt þar sem kynntar voru breytingar á launakjörum. Sniðmátið hafi hann fengið frá Samtökum atvinnulífsins og segir hann breytingarnar því hafa verið kynntar „eftir bókinni.“Honum þyki framsetning Eflingar hins vegar fyrir neðan allar hellur, „í anda þess sem hefur komið frá þeim áður í minn garð,“ eins og Árni orðar það. Hann hafi greitt starfsfólki sínu langt umfram taxta fyrir undirritun kjarasamningana, rúmar 54 þúsund krónur, og muni gera það áfram eftir breytingarnar. Umrædd launalækkun lúti aðeins að lækkun bónusgreiðslna, hótelin muni áfram greiða samkvæmt kjarasamningum og gott betur.„Það er ósöp eðlilegt að ég endurskoði bónuskerfið mitt. Ég borga ekki aðeins hærri taxta per tíma heldur einnig 35 þúsund krónur í bónusa í ofanálag. Þau verða ennþá yfirborguð um 37 þúsund krónur eftir breytingarnar,“ segir Árni Valur.„Það kemur Eflingu ekkert við hvað ég greiði fólkinu mínu í Bónus,“ bætir hann við og hvetur stéttarfélögin til að líta á iðgjaldagreiðslur starfsmanna sinna. Þau reiknist sem hlutfall af launum „og ætti Efling því að geta framreiknað sig og séð hvað ég er að greiða fólkinu mínu í laun.“

Hópuppsögn haldi ekki vatni



Fengu enga kynningu

Í bréfi sínu segir Efling jafnframt að „nokkrum starfsmönnum hefur þegar verið sagt upp á grundvelli þessara afarkosta,“ þ.e. að það jafngilti uppsögn að samþykkja ekki fyrrnefndar breytingar.Árni Valur segir í þessu samhengi að eitt verði yfir alla starfsmenn að ganga. Gætu starfsmenn ekki fallist á breytingar var þeim tjáð að þriggja mánaða uppsagnarfrestur þeirra tæki gildi.Tveir starfsmenn, af fimmtíu, hafa sagt upp vegna breytinganna og þar af hafi annar dregið uppsögn sína til baka. Hinn starfsmaðurinn hafi ekki hætt vegna launabreytinga heldur vegna þess að vinnurfyrirkomulagið hefði breyst. Umræddur starfsmaður hafi viljað áfram vera á 12 tíma vöktum í stað 8 tíma vakta sem taka við eftir breytingarnar. Það sé því varla hægt að tala um hópuppsögn.Árni segir ekkert nýtt að Efling hafi horn í síðu sinni. Þeim laust til að mynda eftirminnilega saman í lok febrúar vegna atkvæðagreiðslu um boðun verkfalls meðal starfsmanna hótelsins. „Ég hef aldrei skilið hvers vegna Efling vildi setja verkfall á hótel sem hefur alltaf borgað langt umfram taxta,“ segir Árni og bætir við því sem hann hefur haldið fram áður, að starfsfólk sitt hafi ekki viljað fara í verkfall. Það kemur að einhverju leyti heim og saman við ummæli starfsmanns hótelsins, sem fréttastofa ræddi við í upphafi verkfallsins. Hann bar yfirmanni sínum vel söguna.



Hótelstjórinn segir Eflingu og formann félagsins, Sólveigu Önnu Jónsdóttur, hafa seilst langtumfram það sem eðlilegt mætti teljast. Félagið hafi aldrei haft samningsvilja, markmiðið hafi alltaf verið að fara í verkfall. Efling hafi ekki einu sinni sent fulltrúa sinn á hótelið til að kynna innihald nýja kjarasamningsins. Það þyki honum til marks um áhugaleysi félagsins og óvildarinnar í sinn garð.Fram kemur í bréfi Eflingar að Árna Val hafi verið veittur 7 daga frestur til að bregðast við og draga ólögmætar uppsagnir sínar til baka. „Efling áskilur sér allan rétt til launakrafna á hendur hótelunum fyrir hönd starfsfólks í samræmi við lög og kjarasamninga.“