Enginn vill kaupa Bale svo Real neyðist til að lána hann

Real Madrid er áhugasamt um að selja vængmanninn Gareth Bale frá félaginu í sumar en fá lið eru sögð áhugasöm um að kaupa Wales-verjann.



Marca greinir frá þessu á vef sínum í dag en Bale hefur átt erfitt uppdráttar á þessari leiktíð þrátt fyrir að hafa spilað stórt hlutverk í sigurleiknum gegn Liverpool í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.



Bale hefur verið reglulega orðaður burt frá félaginu en nú segir Marca frá því að ekkert lið sé tilbúið að borga verðið sem Evrópumeistararnir vilja fá fyrir Bale.





