Leeds skrefi nær úrvalsdeildinni

Leeds er áfram í öðru sæti í ensku B-deildinni eftir 1-0 sigur á Sheffield Wednesday í síðasta leik dagsins í enska boltanum.



Fyrsta og eina mark leiksins skoraði Jack Harrison á 65. mínútu eftir undirbúning hins frábæra Pablo Hernandez. Lokatölur 1-0.



Sigurinn var mikilvægur því Leeds er nú í öðru sæti deildarinnar með 85 stig, þremur stigum á undan Sheffield United sem er í þriðja sætinu, en fjórir leikir eru eftir af deildinni.





FULL TIME: Jack Harrison's goal settles today's Yorkshire derby against Sheffield Wednesday! 4 TO GO! pic.twitter.com/GXSBlT15Z2