Ríkisstjórn Donalds Trump hefur sakað embættis- og stjórnmálamenn í Kanada um að hafa óviðeigandi afskipti af bandarískum stjórnmálum í aðdraganda þingkosninganna í næsta mánuði. Sendiráð Bandaríkjanna í Kanada hefur birt sérstakt skjal þar sem kvartað er yfir því að ráðamenn í Kanada taki ásakanirnar ekki alvarlega.
„Kanadísk stjórnvöld gera lítið úr áhyggjum af mögulegum afskiptum af bandarískum kosningum, þótt ráðherrar og fylkisleiðtogar hafi opinberlega rætt áætlanir um að hafa áhrif á bandarísk stjórnmál, bæði í opinberum gögnum og í opinberum framkomum,“ segir í skjalinu.
Skjalið inniheldur einnig fullyrðingar og tilvísanir í kanadíska aðila sem eiga að styðja þann málflutning að Kanadamenn hafi reynt að hafa afskipti af kosningunum.
Í skjalinu er fjallað sérstaklega um Mélanie Joly iðnaðarráðherra, Doug Ford fylkisleiðtoga Ontario, Anthony Housefather þingmann og Bernadette Jordan fyrrverandi ráðherra og ræðismann Kanada í Boston.
Vísað er til ummæla sem sem þetta fólk og aðrir hafa látið falla um að Kanadamenn vilji hafa áhrif á bandaríska kjósendur og fyrirtæki í mikilvægum ríkjum í aðdraganda kosninganna vegna deilna ríkjanna.
Pete Hoekstra, sendiherra Bandaríkjanna í Kanada, sem hefur ítrekað reitt Kanadamenn til reiði á síðusu tveimur árum, sagði nýverið í viðtali að svo virtist sem að Kanadamenn væru að hafa afskipti af kosningunum. Vísaði hann til auglýsinga sem Ford lét birta í Bandaríkjunum eftir að Trump beitti Kanada fyrst tollum.
Það sem Hoekstra vísaði til og var vísað í í skjaldinu frá sendiráðinu, snýr flest að viðbrögðum Kanadamanna við tollum og hótunum Bandaríkjamanna í garð Kanada.
Mark Carney, forsætisráðherra, og Ford vísuðu þessum ásökunum Bandaríkjamanna á bug á blaðamannafundi í vikunni.
„Allt sem við gerum er í hag kanadískra verkamanna og fjölskyldna og í hag framtíðar þessa efnahags,“ sagði Carney, samkvæmt frétt CBC.
Ford tók fram að hann hefði engan áhuga á að hafa afskipti af kosningum í Bandaríkjunum. Kanadamenn væru einbeittir í því að verja hagkerfi landsins, fólkið og samfélagið.
Aðrir hafa slegið á svipaða strengi.
Í áðurnefndu skjali frá sendiráði Bandaríkjanna í Kanada segir einnig að Kanadamenn séu næstfjölmennasti hópur erlendra ríkisborgara sem hafi reynt að greiða atkvæði eða greitt atkvæði í bandarískum kosningum. Að minnsta kosti ellefu Kanadamenn hafa verið ákærðir fyrir að hafa greitt atkvæði eða reynt það í fyrri kosningum í Bandaríkjunum.
Þeirra á meðal er maður sem heitir Robert Harold Corbett. Hann fæddist í Kanada en ólst upp í Bandaríkjunum. Hann hefur verið ákærður fyrir að greiða atkvæði í sex kosningum í Bandaríkjunum.
Corbett sagði blaðamönnum nýverið að hann hefði verið fullviss um að hann væri bandarískur ríkisborgari, þar til hann var handtekinn fyrr í þessum mánuði.
„Ég komst ekki að því að ég væri ættleiddur fyrr en ég var 51 árs gamall.“
Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að mjög sjaldgæft sé að erlendir ríkisborgarar greiði atkvæði í bandarískum kosningum. Donald Trump, forseti, hefur þó ítrekað haldið því fram að svo sé raunin. Þá hefur hann einnig gefið til kynna að þingkosningarnar í næsta mánuði muni einkennast af mikilli spillingu.
Kannanir benda til þess að Repúblikanaflokkurinn muni koma illa út úr kosningunum og líklega missa meirihluta í fulltrúadeildinni og mögulega í öldungadeildinni, þó minni líkur séu á því.
Kanadamenn eiga í umfangsmiklum deilum við Bandaríkjamenn og viðskiptastríði.
Trump hefur beitt Kanada umfangsmiklum tollum og bannað innflutning vara frá Kanada, eftir að Kanadamenn svöruðu með eigin tollum gegn Bandaríkjunum. Þá hefur Trump einnig skrifað undir forsetatilskipun um að breyta eigi nafni Ontario-vatns í Ameríku-vatn.
Trump hefur lengi talað niður til Kanada og sagt að landið eigi að verða 51. ríki Bandaríkjanna. Hann hefur jafnvel sagt opinberlega að hann vilji þvinga Kanadamenn til þess að ganga inn í Bandaríkin með efnahagslegum aðgerðum. Trump hefur ekki viljað útiloka beitingu hervalds til að innlima Kanada.
Kanadamenn hafa brugðist reiðir við þessum aðgerðum og orðum Trumps. Þeir hafa hætt að kaupa vörur frá Bandaríkjunum og dregið verulega úr ferðalögum sínum til Bandaríkjanna, svo eitthvað sé nefnt.
Sjá einnig: Reiðir Könum sem skreyta sig með fána Kanada
Tollarnir sem Kanada svaraði tollum Bandaríkjanna með voru sérstaklega hannaðir til að koma niður á íbúum í ríkjum þar sem Repúblikanar ráða ríkjum. Markmið Kanadamanna þar var að fá Repúblikana í viðkvæmri stöðu til að þrýsta á Trump um að fella tollana úr gildi.
Nýlegar fór fram atkvæðagreiðsla í Alberta-fylki þar sem íbúar greiddu atkvæði um það hvort að hefja ætti aðskilnaðarferli frá alríkisstjórninni í Ottawa.
Alberta er mjög stórt fylki í vesturhluta Kanada, en þar er mestallri olíu landsins dælt úr jörðu. Fylkið aflar þannig gífurlegra tekna fyrir alríkið Kanada og það hefur lengi valdið gremju í fylkinu, þar sem mörgum íhaldssömum íbúum finnst alríkið ekki koma nægilega vel fram við þá.
Fjórðu stærstu olíulindir heimsins, sem vitað er um, má finna undir yfirborðinu í Alberta. Þær stærstu eru í Venesúela, Sádi-Arabíu og Íran.
Ástandið versnaði töluvert í valdatíð Justins Trudeau en sérfræðingar segja það hafa skánað og dregið hafi úr stuðningi við sjálfstæði síðan hann hætti og Mark Carney tók við sem forsætisráðherra.
Yfirgnæfandi hluti íbúa kaus að vera áfram hluti af Kanada.
Sjá einnig: Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði
Alberta hefur spilað stóra rullu í árásum Trumps á Kanada. Forsetinn og ráðgjafar hans hafa rennt hýrum augum til fylkisins en leiðtogar aðskilnaðarhreyfingarinnar hafa fundað með embættismönnum í Bandaríkjunum.
Þar eru þeir sagðir hafa boðið Bandaríkjamönnum aðgang að vatni og olíu í skiptum fyrir stuðning í baráttunni. Fengu þeir ráðleggingar og tæknilega aðstoð frá Trump-liðum, samkvæmt Globe and mail.
Í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar varaði Carney íbúa Alberta við því að aðilar utan landamæra ríkisins væru að reyna að sundra Kanadamönnum, svo þeir gæti eignast Kanada.