Björgunaraðgerð stendur nú yfir undan ströndum Rúmeníu þar sem flutningaskip er á hvolfi og marar í hálfu kafi eftir að eldur kviknaði þar um borð. Að minnsta kosti einn er látinn og þriggja er saknað eftir að skipinu hvolfdi en yfirvöld í Rúmeníu segja skipinu hafa verið sökkt með rússneskum dróna.
Nicusor Dan, forseti Rúmeníu, sakaði í morgun Rússa um að bera ábyrgð á því að skipið hefði sokkið. Hann sagði Rússa vera að fjölga árásum sínum á svæðinu og um væri að ræða hluta af stigmögnun Rússa vegna innrásarinnar í Úkraínu.
Rússar hafa verið sakaðir um fjölda árása og ógnana innan Evrópu á undanförnum mánuðum.
Tíu Úkraínumenn og þrír Aserar eru í áhöfn skipsins en verið var að sigla því frá Tyrklandi til Sulina í Rúmeníu. Skipið, sem heitir Khoryv og er skráð í Comoros, var statt rúma tuttugu kílómetra austur af Costanta þegar því hvolfdi.
Myndefni sem hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum sýnir það mara í hálfu kafi í morgun. Veður hefur gert björgunarstörf erfið.
Rússar hafa gert árásir á þó nokkur flutningaskip á svæðinu, innan efnahagslögsögu Rúmenía og Búlgaríu, NATO-ríkja, á undanförnum dögum. Samkvæmt AP-fréttaveitunni eru árásirnar orðnar að minnsta kosti sjö í þessum mánuði. Þetta yrði þá áttunda árásin.
Að minnsta kosti tveir eru látnir og 25 er saknað eftir þessar drónaárásir.
Fréttin hefur verið uppfærð með ummælum forseta Rúmeníu.